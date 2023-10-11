İlk evim 1.20 düşük faizli konut kredisi başvuru şartları, tarihleri, faiz oranı ve vade sayısı araştırmaları hız kazandı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), ikinci evini alacak vatandaşlar için konut kredilerini sınırlandırmıştı. Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında ilk kez ev alacaklara ise düşük faiz oranı ve 15 yıl vade ile kredi imkanı sunuluyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, “Konut kredilerinde kredi değer oranı tüketicinin kendisinin, eşinin veya 18 yaş altındaki çocuklarının en az bir konutu varsa yüzde 75 azaltılarak uygulanacak” ifadelerini kullandı. Bu uygulama ile tapusu olan tüketiciler, yeni bir ev daha almak isterse evin değerinin yüzde 90'ı yerine yüzde 22.5 oranında kredi çekebilecek. İşte 2023 1.20 düşük faizli konut kredisi detayları...