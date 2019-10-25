25 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Bireylerin yurtiçinde ilk ve tek konut edinmesine destek olmak amacıyla açılacak konut hesabı sisteminin işleyiş ve denetimi, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'ndan Hazine ve Maliye Bakanlığı'na devredildi. Konut hesabı ve devlet katkısına dair yönetmelikte değişiklikler yapan yönetmelik Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Buna göre, yönetmeliğin tanım maddelerinde yapılan değişiklik uyarınca, bankalarda TL cinsinden özel cari hesap şeklinde de konut hesabı açılabilecek. Yönetmeliğin tanım maddelerinde yapılan diğer bir değişiklikle konut hesabından çekim hakkı getirildi. Bu kapsamda, katılım hesabı sahipleri, yılda iki defa, hesaba yatırılması şart olan minimum tutarın üzerindeki parayı çekebilecekler. Ancak, çekim miktarı, hesabın açılış tarihi ile çekim yapılan tarih kadar hesapta biriken asgari ödeme tutarının dışında kalan tutar kadar olabilecek.
Yönetmelikte yapılan değişikliğe göre ayrıca, bir kişi birden fazla konut hesabı açabilecek. Ancak, bu hesaplardan yalnızca bir tanesi aktif olabilecek. Açılacak diğer hesaplar pasif olarak kalacak. Önceki uygulamada, ödeme planının, katılımcının talebi üzerine dönem başlarında belirlenmesi uygulaması, hesaba işletilecek faizin de dönem başlarında yeniden belirlenmesi şeklinde genişletildi.
SÜRE 30 GÜNE UZATILDI
Yönetmeliğe eklenen hükümler doğrultusunda, konut hesabına yapılması gereken asgari ödeme tutarı, her yıl yeniden değerleme oranında yeniden belirlenecek. Birikim, konut alımı, hesabın bulunduğu bankaya belgelendiği anda, konutu satan kişiye aktarılabilecek.
Yönetmelik değişikliğiyle, konut hesabına yapılacak devlet katkısının, konut hesabına aktarılmasına dair süre de uzatıldı. Önceki uygulamada 10 gün olan bu süre, 30 güne çıkarıldı. Yönetmeliğe eklenen geçici madde kapsamında, daha önce yeniden değerleme oranının uygulanmaması sebebiyle minimum bakiyenin altında para bulunan hesaplar için bankalar, üç ay içinde hesap sahiplerini uyararak eksik bakiyeyi tamamlatacaklar. Bu şekilde hala tamamlanmayan hesaplar ise bankalar tarafından Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bildirecek
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