TÜİK‘in Temmuz ayı gayrimenkul verilerini değerlendiren Endeksa.com Pazarlama ve Satış Grubu Başkanı Aylin Daylan, “Temmuz ayında Türkiye genelinde konut satışları Haziran ayına göre yüzde 66,6 artış, Temmuz 2018’e göre ise yüzde 17,5 düşüş göstererek 102 bin 236 adet olarak gerçekleşti. Temmuz sonu itibarı ile Türkiye genelinde 608.032 adet konut satılmış oldu" dedi

Değerleme platformu verilerine göre, Temmuz sonu itibariyle Türkiye genelinde ortalama konut metrekare satış fiyatı 2.320 TL. Son 1 yılda konut satış fiyatlarındaki düşüş oranı yüzde 3,80. İstanbul'da konut fiyatları son 1 yılda yüzde 15,69 düşüşle ortalama metrekare satış fiyatı 3.589 TL olarak gerçekleşirken, Ankara’da ortalama konut metrekare satış fiyatı Temmuz sonu itibarı ile 1.798 TL olduğu, İzmir'de ise Temmuz sonu itibariyle ortalama konut metrekare satış fiyatı 2.879 TL. İzmir’de son 1 yılda konut fiyatları yüzde 0.84 artış gösterdiği belirtildi

Türkiye genelinde ipotekli konut satışlarının Haziran ayına göre yüzde 78,5 artış, Temmuz 2018’e göre ise yüzde 57 oranında düşüş gösterdiği, yabancıya konut satışının haziran ayına göre yüzde 55,9, Temmuz 2018’e göre yüzde 46,7 artarak 4 bin 192 olarak kaydedildi