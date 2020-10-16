AA

Türkiye'deki konutların gözlemlenebilen özelliklerinin zaman içinde kontrol edilerek kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan KFE (2017=100),Ağustos 2020'de bir önceki aya göre yüzde 2,1 artarak 144,4 seviyesinde gerçekleşti.

Geçen yılın aynı ayına göre yüzde 26,2 yükselen KFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 12,9 artış kaydetti.

3 büyük ilin konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, 2020 yılı ağustos ayında bir önceki aya göre İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 2,2, 2,3 ve 2,1 artış gösterdi. Endeks değerleri 2019'un aynı ayına göre, İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 23,3, 26,2 ve 27,5 arttı.