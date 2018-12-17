Nevita International Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Akbal, yabancılara konut satışında 2018'in çok iyi geçtiğini, ekimde, aylık bazda ilk kez 6 bin adedin üzerine çıkılarak Cumhuriyet tarihi rekoru kırıldığını söyledi.

Sektörün yapmış olduğu kampanyalar ve döviz kurlarının etkisiyle yabancıların konut yatırımlarını artırdığını belirten Akbal, ekimde geçen yılına aynı ayına göre yabancıya konut satışının yüzde 134,4 artışla 6 bin 276'ya ulaştığını bildirdi.

Bu yılın 10 ayında yabancılara konut satışının 2017'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 69,8 artış göstererek 30 bin 431 olduğunu anımsatan Akbal, geçen yılın tamamında yabancılara 22 bin 234 konut satışı yapıldığını, 2018'de bu rakamın 40 bine ulaşmasının beklendiğini kaydetti.

- "Satış adedi, 2019'da 40 binin çok daha üzerine çıkacak"

Faruk Akbal, konut satışı artışında, kampanya ve kur avantajının yanı sıra gayrimenkul alımında sağlanan vatandaşlık hakkı için tutarın 1 milyon dolardan 250 bin dolara düşürülmesinin de etkili olduğunu vurguladı.

Akbal, uzun zamandır bu düzenlemenin hayata geçmesi için beklediklerini, düzenleme hayata geçer geçmez bu haktan yararlanmak için kendilerine başvuranlar olduğunu söyledi.

Vatandaşlık almak için konut alanların genelde Orta Doğu ve Körfez ülkelerinden olduğunu bildiren Akbal, yabancıların 250 bin dolarlık alım karşılığı Türk vatandaşlığı kazanması uygulamasında, gayrimenkulün satış vaadinin de geçerli olmasının sektörü daha da canlandıracağını ifade etti.

Özellikle hemen vatandaşlık almak isteyenler için satış vaadi sözleşmesi düzenlemesinin çok önemli olduğunu vurgulayan Akbal, "Bu sayede satış adedi, 2019'da 40 binin çok daha üzerine çıkacak." dedi.

Akbal, yabancıya gayrimenkul satışının döviz kazandırıcı faaliyetler kapsamına alınmasının sektöre ciddi katkı sağlayacağını, bu sayede daha rahat tanıtım yapabileceklerini ve Türk Eximbank kredisi kullanabileceklerini söyledi.

- "Yabancı konut alıcısı normal turistten katbekat fazla harcıyor"

Nevita International Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Akbal, konut alan yabancıların sadece ev için ödeme yapmadığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Yaptığımız araştırmaya göre, yabancılar, bu yılın ilk 10 ayında Türkiye'den aldıkları konuta ortalama 850 bin lira öderken, iç dizayn, beyaz eşya, ev/mutfak aletleri, döşeme gibi evin eşyasına da 150 bin lira harcadı. Yılın 10 ayında yabancılara 30 bin 431 adet konut satıldığını dikkate alırsak, bu evlerin içinin döşenmesi için ödenen ve ödenecek tutarın 4,5 milyar lirayı aştığını düşünüyoruz. Bu rakam, sadece evin içerisi için... Bu yabancıların uçak biletinden tutun da dışarıda eğlenmek, yemek-içmek ve sosyal faaliyetleri için yaptıkları harcamalar da var. Türkiye'de turist başına gelirin ortalama 700 dolar olduğu düşünüldüğünde, yabancı konut alıcısı normal turistten katbekat fazla harcıyor."

Akbal, bu harcamalar sayesinde Türkiye'de onlarca sektörün kazançlı çıktığını belirterek, daha fazla gayrimenkul satışının daha yüksek gelir anlamına geldiğini, cari açığın bu şekilde azaltılabileceğini söyledi.

- "Konut alan yabancı yüksek meblağlı mobilyaları tercih ediyor"

Mobilya Sanayi İş Adamları Derneği (MOBSAD) Başkanı Nuri Gürcan da Türkiye'den konut alan yabancıların, mobilya için Türk vatandaşlarından daha fazla harcadığını ifade ederek, "Mobilya alımında Rusların ve Körfez ülkelerinin hakimiyeti söz konusu." dedi.

Konut almayan yabancıların bile komşu ülkelerden Edirne gibi şehirlere gelerek mobilya alabildiğini anlatan Gürcan, "Kaldı ki konut alan yabancılar, bize daha yüksek getiri sağlıyor. Konut alımında Körfez ülkelerinin hakimiyeti söz konusu ve onlar da yüksek meblağlı mobilyaları tercih ediyor, Türkiye'ye döviz girdisi sağlıyor." diye konuştu.

- "Konut edinen yabancı ilk olarak mutfak eşyası alıyor"

Züccaciyeciler Derneği (ZÜCDER) Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Erdoğan ise Türkiye'den konut edinen yabancıların ilk olarak mutfak eşyası aldığını belirterek, tabaktan çatal-bıçağa, tencereden küçük elektrikli ev aletlerine kadar onlarca farklı ürünün satın alındığını anlattı.

Yabancıların Türkiye'de banka kartlarıyla yılda 23 milyon liralık alışveriş yaptığını, bu rakamın içinde züccaciyenin de payı bulunduğunu ifade eden Erdoğan, "23 milyon liranın yüzde 5'inin züccaciye ürünlerine harcandığını düşünürsek, bu rakam, 1,15 milyon liraya denk gelir. Özellikle konut edinen yabancıların ciddi mutfak eşyası alımları olduğunu görüyoruz." şeklinde konuştu.