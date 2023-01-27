Konuşmaya çağıran husumetlileri öldürdü

DHA

Gaziantep'te, husumetlilerinin konuşmak için Mehmet Bulut (25), tüfekle öldürüldü

Olay, dün Düztepe Mahallesi'nde meydana geldi. Para meselesi nedeniyle husumet yaşadığı kişiler, 1 çocuk babası Mehmet Bulut'u konuşmak için çağırdı. Bulut ile husumetlileri arasında tartışma çıktı. Bu sırada Bulut, av tüfeği ile vuruldu.

İhbarla gelen sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırılan Mehmet Bulut, bu sabah yoğun bakımda hayatını kaybetti. Mehmet Bulut'un cenazesi, otopsi sonrası yakınlarına teslim edildi. Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.