'Konuşamaz' denilen otizmli Recep Ege, şan bölümünden mezun oldu

İzmir'de yaşayan Recep Ege Altıncıoğlu, Kemalpaşa Ümran Baradan Güzel Sanatlar Lisesinin ardından, yüzde 50 bursla kazandığı Yaşar Üniversitesi Opera ve Şan Bölümünü başarıyla tamamladı.
Altıncıoğlu, küçük yaşlardan bu yana müzikle ilgilenmeyi sevdiğini belirtti.
İlgi duyduğu alanda aldığı eğitim sayesinde hayata bakışının değiştiğini söyleyen Altıncıoğlu, "Hayattaki en büyük isteğimi gerçekleştirdim. Bundan sonra otizmli arkadaşlarıma müzik eğitimi vermek istiyorum. Onların şarkı söyleyerek mutlu olmasını istiyorum. Çünkü ben şarkı söylerken çok mutlu oluyorum. Bu süreçte annem ve şan eğitmenim beni hiç yalnız bırakmadı. Özellikle annem yıllardan bu yana bana hep destek oldu" dedi.
BAŞARISINDA ANNESİ ZEYNEP KOYUNSEVEN'İN DE BÜYÜK PAYI VAR
Altıncıoğlu'nun annesi Zeynep Koyunseven, oğlunun diplomasını aldığı gün çok duygulandığını ifade ederek şunları kaydetti: "Müzik sayesinde oğlum hayata sımsıkı tutundu. El ele vererek bugünlere kadar geldik. İlk teşhis konulduğunda oğlunuz 'konuşamaz' dediler ama bir baktım ki daha bebekken benim söylediğim şarkıların melodisini mırıldanıyordu. Geç konuştu ama müziğe karşı hep yetenekli oldu. Anaokulundan mezun olduğunda, bize üniversiteden mezun olmuş gibi gelmişti. İlkokula başladığında ise 'acaba yapabilir mi' endişemiz vardı ama Recep, bizim emeğimizi hiç karşılıksız bırakmadı. Onun ödüller kazandığını, üniversiteden mezun bir genç olduğunu görmek büyük mutluluk."
İzmir Devlet Opera ve Balesi (İZDOB) solist sanatçısı Levent Gündüz de öğrencisi Altıncıoğlu'nun başarısıyla her zaman gurur duyduğunu belirtti. Gündüz, Altıncıoğlu'nun başarısında annesi Zeynep Koyunseven'in de büyük payı olduğunu dile getirdi.
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