Bilim insanları bir ilki başardı!

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ABD'deki California Üniversitesinde görevli araştırmacılar, 15 yıldan uzun bir süre önce geçirdiği rahatsızlık nedeniyle felç kalan, 30'lu yaşlarının sonundaki bir erkek hastayla çalıştı.

Araştırmacılar baş, boyun, kol ve bacaklarını kısıtlı hareket ettirebilen ancak konuşamayan bu kişinin beyninin, konuşmayı kontrol eden bölgesinin yüzeyine elektrotlar yerleştirdi.

Çalışmada ilk olarak denek, "su" veya "iyi" gibi çok kullanılan kelimeleri söylemeyi denedi ve bu sırada elektrotlar beyin sinyallerini kaydetti.

Deneğin belirlenen 50 kelimeyi defalarca söylemeye çalıştığı çalışmada, algoritma en sonunda 1000'den fazla kelime oluşturulabilecek 50 kelimeyi ayırt edebildi.

Algoritma, deneğin "Nasılsın?" veya "Susadın mı?" sorularına verdiği "Çok iyiyim." ya da "Hayır susamadım." gibi vermeye çalıştığı cevaplarını beyin aktivitesinden deşifre ederek bu ifadeleri kelime kelime bilgisayar ekranına gönderdi.

Bu cevaplar, deneğin konuşmayı denemesinden 3 veya 4 saniye sonra ekranda yer aldı.

Böylece çalışmada, bilgisayar algoritması beyin dalgalarından faydalanılarak konuşamayan felçli kişilerin söylemek istedikleri bilgisayar ekranında deşifre edildi.

Araştırmanın sonuçları, "New England Journal of Medicine" dergisinde yayımlandı.