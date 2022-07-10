Kontrolü kaybedip ağaca çarptı! Araç ikiye bölündü

Antalya’nın Manavgat ilçesinde alkollü olduğu belirlenen sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, ağaca çarparak ikiye bölündü. Kazada 4 kişi ağır yaralandı.

Kaza, Sorgun Mahallesi Titreyengöl mevkiinde meydana geldi. Boğaz istikametinden Manavgat istikametine seyir halindeki Şaban E.’nin kullandığı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan palmiye ağacına çarparak ikiye bölündü.

Meydana gelen kazada araç sürücüsü Şaban E. ve araçta yolcu olarak bulunan Anıl A., Hüseyin Burak A. ve Ali E. yaralandı.

Kazada otomobil sürücüsünün 1,62 promil alkollü olduğu belirlendi. 112 Acil Sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan yaralıların durumunun ağır olduğu bildirildi.