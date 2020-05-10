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Sokağa çıkma yasağı sonrası açık alan ve caddeleri dolduran halkın sosyal mesafe ve gerekli kurallara dikkat etmemesi ve gereğinden fazla rahat davranması üzerine akla, “Acil servis başvurularında artış mı var” sorusu geliyor. Bu soruyu uzmanlara sorduk.

Prof. Dr. Erdoğan Çetinkaya – Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Eğitim Görevlisi

ACİL SERVİS BAŞVURULARIMIZDA AZ DA OLSA ARTIŞ VAR

Virüsün hastalık yapıcı etkisi içinde bulunduğumuz hareketliliğe rağmen kırılmış olsa da bu bizi gevşemeye götürmemeli. Tam, “Hasta sayımızda ve hasta başvurularında azalma var” dediğimiz anda yeni gelen bilgiler acil başvurularında az da olsa artış olduğu yönünde. Oysa hastanemizdeki Covid servislerinin bir kısmı kapatılmış ve normal hasta servislerine dönüştürülmüş durumda. Bulaşma hızında azalmanın rahatlama sağlamaması gerektiğini düşündüren veriler bunlar. Bu, bir süre daha dikkatli yaşamaya devam edeceğiz ve gösterdiğimiz çabanın karşılığını almak için biraz daha sabredeceğiz demek.

Prof. Dr. Süleyman Türedi – Türkiye Acil Tıp Derneği Başkanı

BAZI ÖZELLİKLİ HASTANELERDE ARTIŞ OLABİLİR AMA GENELDE YOK

Türkiye genelinde bir artış olup olmadığı konusunda net bir şey söyleyemem. Ancak genel olarak acil servislere başvuran hasta sayısında bir azalma olduğunu biliyoruz. Buna karşın bazı illerimiz ile özellikli bazı hastanelerimizde başvurularda küçük bir artış olabilir. Birbiriyle benzerlik gösteren iller olsa da her ili farklı değerlendirmek gerekir. Bu süreçte bizi asıl endişelendiren, yetkililerin sıkça dile getirdiği ‘kontrollü normalleşme’ ifadesinden halkın ne anladığı. Bu konuda sağlık otoritelerinin daha tedbirli davranması gerektiğini düşünüyorum. Sağlık Bakanımızın televizyonda üzülerek gösterdiği İstiklal Caddesi kalabalığına her yerde rastlamaya başladık. Şahsi olarak normalleşme süreci ile ilgili açıklamaların Ramazan ve bayram döneminden sonrası yapılmasını isterdim. Çünkü olmamız gerekenden daha rahat davranmaya başladığımızı düşünüyorum.