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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kontrolden çıkıp karşı şeride geçti! 2 kişi öldü

        Kontrolden çıkıp karşı şeride geçti! 2 kişi öldü

        Bursa'da tam bir facia yaşandı. Osmangazi ilçesinde bir araç, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp karşı şeritteki otomobile çarptı. Olayda 2 kişi yaşamını yitirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2024 - 09:44 Güncelleme: 24.05.2024 - 09:44
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        Kontrolden çıkıp karşı şeride geçti! 2 kişi öldü
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        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        AA'da yer alan habere göre ilçede yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan Sedat Sungur idaresindeki otomobil, karşı şeride geçerek Necati Turan'ın kullandığı SUV tipi otomobille çarpıştı.

        ARAÇ HURDAYA DÖNDÜ

        Hurdaya dönen araçtaki sürücü Sungur ile Hasan Alper (42) olay yerinde yaşamını yitirdi, diğer otomobilin sürücüsü Turan ise yaralandı.

        Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı, ilk müdahalenin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Bursa Büyükşehir Belediyesinde çalıştıkları öğrenilen Sungur ile Alper'in cansız bedenleri ise Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

        Kaza nedeniyle bölgede bir süre polis ekiplerince tek şeritten kontrollü sağlanan trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

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