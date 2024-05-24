Kontrolden çıkıp karşı şeride geçti! 2 kişi öldü

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

AA'da yer alan habere göre ilçede yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan Sedat Sungur idaresindeki otomobil, karşı şeride geçerek Necati Turan'ın kullandığı SUV tipi otomobille çarpıştı.

ARAÇ HURDAYA DÖNDÜ

Hurdaya dönen araçtaki sürücü Sungur ile Hasan Alper (42) olay yerinde yaşamını yitirdi, diğer otomobilin sürücüsü Turan ise yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı, ilk müdahalenin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.