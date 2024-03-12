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        Haberler Gündem Güncel Kontrolden çıkıp karşı şeride geçti: 1 ölü, 2 yaralı

        Kontrolden çıkıp karşı şeride geçti: 1 ölü, 2 yaralı

        Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin karşı şeride geçerek başka bir araçla çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.03.2024 - 21:56 Güncelleme: 12.03.2024 - 21:56
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        Kontrolden çıkıp karşı şeride geçti!
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        İstanbul-Tekirdağ çevreyolu üniversite mevkiinde İstanbul istikametinden Tekirdağ istikametine giden İ.D. (31) idaresindeki araç refüje ve aydınlatma direğine çarparak, karşı şeride geçtikten sonra o sırada İstanbul istikametine giden M.D. (37) idaresindeki araca çarptı.

        TEKİRDAĞ - İSTANBUL YOLU TRAFİĞE KAPANDI

        Kazada iki sürücü araçta sıkışırken, araçlardan birinde yolcu olarak bulunan bir çocuk yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler yaralıları sıkıştığı yerden çıkararak hastaneye sevk etti. Birinin durumu ağır olmak üzere toplamda 3 yaralı hastanede tedavi altına alındı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan İ.D. doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

        Fotoğraf: AA

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        Kaza sebebiyle Tekirdağ - İstanbul yolu trafiğe tamamen kapandı. Trafiğin kapanmasıyla İstanbul Tekirdağ yolunda kilometrelerce kuyruk oluştu. Bölgedeki polis ekipleri yolun tekrar ulaşıma açılması için çalışma başlatırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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