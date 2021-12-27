Kontrolden çıkan traktör böyle durabildi

Kaza Manisa'nın Sarıgöl ilçesine bağlı Baharlar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre D.İ. (24) idaresindeki 45 TA 2089 plakalı traktör sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Yokuş aşağı kayan traktör cami minaresine çarparak durabildi.

Kazayı gören çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan D.İ., ambulansla Sarıgöl Devlet Hastanesine sevk edildi.

Sürücü D.İ.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.