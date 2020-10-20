Kontrolden çıkan tırın mermer bloklara çarpması güvenlik kamerasında - BURDUR

AA

Ahmet Zeyrek, idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen tır, Antalya-Burdur kara yolu Bucak Organize Sanayi Bölgesi yakınında yol kenarındaki bir iş yerinin önünde bulunan mermer bloklara ve kaldırıma çarptı.Kazada hafif yaralanan sürücü Zeyrek, 112 Acil Sağlık ekibince Bucak Devlet Hastanesine kaldırıldı.Bu arada kaza anı iş yerine ait güvenlik kamerasınca görüntülendi.Görüntüde, seyir halindeki bir tırın önce yol kenarındaki iş yerinin önündeki mermer bloklara ardından kaldırıma çarparak durması ve bu sırada çarpmanın etkisiyle kalkan toz bulutu yer alıyor.