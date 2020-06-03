Piyalepaşa Bulvarı'ndan Okmeydanı istikametine giden F.Ç. yönetimindeki 34 TED 31 plakalı taksi yoldan çıkarak benzin istasyonuna girdi.Akaryakıt pompa cihazına çarpan araçta ve pompada hasar meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri hasarlı aracı çekiciyle kaldırdı.Sürücü ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.