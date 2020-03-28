Kontrolden çıkan otomobil menfeze devrildi - GAZİANTEP

Alınan bilgiye göre, ilçe merkezinden Arfalı Mahallesi yönünde seyir halindeki Hamza Gürbüz (49) yönetimindeki 33 AFK 03 plakalı otomobil, yoğun yağışın olduğu bölgede taşan Arfalı Deresi menfezinde devrildi.Kazada sürücü Gürbüz yara almadan kurtuldu.Olay yerinde çağrılan İslahiye Belediyesi ekipleri, iş makinesi yardımıyla aracı menfezden çıkardı.

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