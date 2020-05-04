Kontrolden çıkan otomobil iki araca çarptı: 4 yaralı - HATAY

AA

Fatih Y'nin kullandığı 80 KP 144 plakalı otomobil, Hassa-Gaziantep kara yolu Demrek mevkisinde kontrolden çıkarak seyir halindeki hafif ticari araç ile otomobile çarptı.Kazada otomobil sürücüsü Fatih Y. ile aynı otomobil içerisindeki İdris K, Halil İ. ve Ali K. yaralandı.Yaralılar olay yerine çağrılan ambulansla ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.Kaza nedeniyle trafik bir süre kontrollü sağlandı.