Kontrolden çıkan kamyonet takla attı: Yaralılar var

İHA

Kaza Antalya’nın Muratpaşa ilçesi Evliya Çelebi Caddesi Opera Kavşağında sabah saatlerinde 05.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ferman Can Güçlü idaresindeki 07 CZB 96 plakalı kamyonet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkıp Opera Kavşağındaki Tarık Akan Parkına takla attı.

Kazada kamyonette bulunan 5 kişiden sürücü Ferman Can Güçlü ile birlikte 4 kişi yaralandı. Bir kişi ise kazayı yara almadan atlattı. Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri takla atarak ters dönen araçtan çıkan yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Ambulans ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra yaralılar çeşitli hastanelere kaldırıldı. Takla atan araçta büyük hasar meydana gelirken olay yerine gelen polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.