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Kontrolden çıkan cip zeytinlik alana girerek takla attı: 1 yaralı

Bursa'da aşırı hız nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği cip zeytinlik alana girerek takla attı. Zeytinlikte çok sayıda ağacı kırarak ters dönen aracın sürücüsü Sinan U. yaralandı

Giriş: 23.06.2023 - 01:04 | Güncelleme: ABONE OL
Kontrolden çıkan cip zeytinlik alana girerek takla attı: 1 yaralı
Kontrolden çıkan cip zeytinlik alana girerek takla attı
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DHA

Kaza, saat 21.00 sıralarında Orhangazi-İznik karayolu Keramet Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Sinan U. (44) yönetimindeki yabancı plakalı cip aşırı hız nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıktı.

Metrelerce savrularak tarlaya giren cip burada bulunan çok sayıda zeytin ağacına çarparak takla attı. Kazayı gören diğer sürücüler yaralının yardımına koşarken durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 20 dakikalık çalışmasıyla, takla atan araçtan çıkartılan Sinan U., sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Orhangazi Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan Sinan U.'nun sağlık durumun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olay yerinde incelemede bulunan jandarma ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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