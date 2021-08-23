Aydın'da ATV devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Alınan bilgiye göre, Ali Karabacaklı'nın (61) kullandığı plakası olmayan ATV, Yukarıgörle Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi.

Haber verilmesiyle bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre; sağlık ekipleri, Karabacaklı'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Yolcu konumundaki yaralı Murat U. ise sağlık ekiplerince Karacasu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.