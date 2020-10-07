Kontrolden çıkan araç zeytinliğe girdi: 1 ölü - GAZİANTEP

Alınan bilgiye göre, Osman Osanmaz idaresindeki 06 BJ 0536 plakalı kamyonet, Kocatepe Mahallesi'nden ilçe merkezine seyir halindeyken yol kenarındaki ağaçlara çarparak zeytin bahçesine girdi.İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.Sağlık ekipleri, sürücü Osman Osanmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi.Osanmaz'ın cesedi, savcılık incelemesinin ardından Nizip Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

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