Kontrolden çıkan araç yamaca çarptı: 1 ölü

DHA

Kaza, saat 01.00 sıralarında İnegöl ilçesi, Gündüzlü Mahallesi mevkiinde meydana geldi.

İddiaya göre, Tahtaköprü Mahallesi´nden İnegöl ilçe merkezi istikametine seyir halinde olan sürücü Ahmet Güney yönetimindeki hafif ticari araç, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Aşırı hızın da etkisiyle yaklaşık 40 metre sürüklenen araç yoldan çıkarak yamaca çarptı.

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince araçtan çıkarılan Güney, olay yerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yol üzerinde güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri olay yerinde incelemede bulundu.

Ahmet Güney'in cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.