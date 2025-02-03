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        Haberler Gündem Güncel Kontrol paneli TIR'dan düştü | Son dakika haberleri

        TIR'ın dorsesindeki makine kontrol paneli refüje düştü

        Bursa'da bir TIR'ın dorsesinde yüklü olan makine kontrol paneli refüje düştü. Bölgede güvenlik önlemi alınırken, yolun tek şeridi trafiğe kapatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.02.2025 - 14:58 Güncelleme: 03.02.2025 - 14:59
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        Kontrol paneli TIR'dan düştü
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        Bursa'nın Gemlik ilçesinde TIR’ın dorsesinde yüklü olan makine kontrol paneli, savrulup refüje düştü. Gemlik-Bursa yolunun tek şeridi trafiğe kapandı.

        DHA'nın haberine göre olay, öğle saatlerinde Gemlik-Bursa kara yolunda meydana geldi. Gemlik’ten Bursa yönüne ilerleyen TIR’ın dorsesinde yüklü olan bant geçiş makinesi kontrol paneli, savrulup refüje düştü.

        TIR şoförü sol şeritte aracı durdururken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye trafik ekipleri sevk edildi. Trafik polisleri güvenlik önlemi alırken, yolun tek şeridi trafiğe kapatıldı. Yolda araç kuyruğu oluştu.

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