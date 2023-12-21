"DOĞAYLA İÇ İÇE OLMAK İSTEDİK"

Serpil Akdemir ise büyükşehirin stresinden kaçtıklarını, Fethiye'nin de kalabalıklaştığını hissettiklerinden daha huzurlu bir yer arayışına girdiklerini anlattı. Doğayı çok sevdiklerini ve doğayla iç içe olmak istedikleri için sakin bir yere yerleşme kararıyla altyapısı olmayan bir yerden arazi aldıklarını belirten Akdemir, şunları kaydetti: