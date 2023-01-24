İHA

Muğla'da Abdil Çetin (50), konteynerde ölü bulundu.

Olay, sabah saatlerinde Menteşe ilçesi Bayır Mahallesi'nde bir beton firmasında gerçekleşti. İHA'nın haberine göre, Ali Çetin, kaldığı konteynerde arkadaşları tarafından yatağında hareketsiz bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Çetin'in hayatını kaybettiği belirlendi. Bir gün önce arkadaşlarıyla oturduğu esnada göğsüne ağrı girdiğini söylediği öğrenilen Çetin'in cansız bedeni Muğla Yerkesik Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Olayla ile ilgili soruşturma sürüyor.