Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 10.876,52 %0,24
        DOLAR 40,6567 %-0,04
        EURO 47,2336 %0,26
        GRAM ALTIN 4.393,98 %-0,62
        FAİZ 39,82 %0,10
        GÜMÜŞ GRAM 49,38 %-0,21
        BITCOIN 114.247,00 %0,49
        GBP/TRY 54,2018 %0,16
        EUR/USD 1,1609 %0,29
        BRENT 68,74 %1,63
        ÇEYREK ALTIN 7.184,15 %-0,62
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Konteyner yüklemesinde rekor - İş-Yaşam Haberleri

        Konteyner yüklemesinde rekor

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Temmuz ayında limanlarda elleçlenen konteyner miktarı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14,5 artarak 1 milyon 259 bin 801 TEU'ya ulaştı. Türkiye tarihinde, 2025 yılı Temmuz ayı 634 bin 879 TEU ile limanlarımızdan gemilere en fazla konteyner yüklemesi yapılan ay oldu" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.08.2025 - 14:18 Güncelleme: 06.08.2025 - 14:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Konteyner yüklemesinde rekor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2025 yılı temmuz ayı denizcilik istatistiklerini değerlendirdi. Türkiye'nin deniz ticaretinden daha fazla pay alması için çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Uraloğlu, “Temmuz ayında limanlarda elleçlenen konteyner miktarı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14,5 artarak 1 milyon 259 bin 801 TEU’ya ulaştı. Türkiye tarihinde 2025 yılı Temmuz ayı 634 bin 879 TEU ile limanlarımızdan gemilere en fazla konteyner yüklemesi yapılan ay oldu.” ifadelerini kullandı. Bakan Uraloğlu ayrıca, Ocak-Temmuz döneminde limanlardan elleçlenen konteyner miktarının da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5 artarak 8 milyon 273 bin 352 TEU olarak gerçekleştiğini belirtti.

        REKLAM

        Limanlarda gerçekleşen yük elleçlemesine ilişkin verileri de değerlendiren Bakan Uraloğlu, “Bu yılın Temmuz ayında limanlarımızda elleçlenen yük miktarı 47 milyon 679 bin 802 ton olarak gerçekleşti. Ocak-Temmuz döneminde limanlarımızda elleçlenen yük miktarı ise toplam 322 milyon 818 bin 212 tona ulaştı.” ifadelerini kullandı.

        Temmuz ayında limanlardan yurt dışı limanlarına giden yük miktarının 2024 yılının aynı ayına göre yüzde 5 artarak 12 milyon 493 bin 192 ton olarak gerçekleştiğini kaydeden Bakan Uraloğlu, “Yurt dışı limanlarından limanlarımıza gelen yük miktarı ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,5 artarak 23 milyon 98 bin 434 ton olarak gerçekleşti. Temmuz ayında yurt dışı yük taşımaları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,4 artarak 35 milyon 591 bin 626 tona ulaştı.” açıklamasında bulundu.

        KOCAELİ ZİRVEDE

        Bölge liman başkanlıkları bazında ise temmuz ayında en fazla yük elleçlemesinin 7 milyon 664 bin 573 ton yük ile Kocaeli Bölge Liman Başkanlığı idari sınırlarında faaliyet gösteren liman tesislerinde gerçekleştiğini ifade eden Bakan Uraloğlu, “Kocaeli Bölge Liman Başkanlığını 7 milyon 658 bin 237 ton ile Aliağa Bölge Liman Başkanlığı ve 6 milyon 178 bin 76 ton ile İskenderun Bölge Liman Başkanlığı takip etti." değerlendirmesinde bulundu.

        REKLAM

        Uraloğlu, Temmuz ayında limanlarda deniz yoluyla yapılan transit yük taşımalarının 5 milyon 529 bin 163 ton, kabotajda taşınan yük miktarının ise 6 milyon 559 bin 13 ton olarak gerçekleştiğini ifade etti.

        Uraloğlu, Temmuz ayında taşınan yük cinsleri bazında 1 milyon 373 bin 291 tonluk artış ile bir önceki aya göre en fazla artış gösteren yük cinsinin briketlenmemiş taşkömürü olduğunu kaydederek, limanlarda 3 milyon 235 bin 769 ton briketlenmemiş taşkömürü elleçlemesi gerçekleştirildiğini belirtti. Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

        "Temmuz ayında portland çimento, 1 milyon 86 bin 916 ton ile limanlarımızdan yurt dışına gitmek üzere gemilerle en fazla taşınan yük cinsi oldu. Söz konusu yük cinsini klinker ile fuel oil yük cinsleri izledi. Briketlenmemiş taşkömürü, yurt dışından limanlarımıza gelen gemilerde 3 milyon 97 bin 668 ton ile taşınan yükler arasında ilk sırada yer aldı. Bunu sırasıyla, ham petrol ve hurda demir yük cinsleri takip etti.”

        EN FAZLA YÜK RUSYA'DAN GELDİ

        Uraloğlu, deniz yolu ile yurt dışına gitmek üzere yapılan yüklemelerde en fazla yük taşımasının İtalya'ya yapılan taşımalarda gerçekleştirildiğini, bunu ABD’ye ve İspanya’ya yapılan taşımaların takip ettiğini kaydetti. Uraloğlu ayrıca deniz yolu ile limanlara gelen en fazla yükün Rusya'dan yapılan taşımalar olduğunu da bildirdi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İzmir'de su kesintileri başlıyor!
        İzmir'de su kesintileri başlıyor!
        Tavuk döner iddianamesinde 2 kişi için 8 yıl hapis talebi
        Tavuk döner iddianamesinde 2 kişi için 8 yıl hapis talebi
        TBMM personeli Saliha Akkaş, vahşet kurbanı!
        TBMM personeli Saliha Akkaş, vahşet kurbanı!
        Elma, armut ve ayva cep yakacak
        Elma, armut ve ayva cep yakacak
        Beşiktaş, Ndidi transferinde sona yaklaştı!
        Beşiktaş, Ndidi transferinde sona yaklaştı!
        Tartışmalı reklam hisseleri uçurdu
        Tartışmalı reklam hisseleri uçurdu
        Süreç komisyonunda ara formül önerisi
        Süreç komisyonunda ara formül önerisi
        Gayrimenkul sertifasında merak edilenleri anlattı
        Gayrimenkul sertifasında merak edilenleri anlattı
        Çin'de chikungunya endişesi! ABD'den seyahat uyarısı geldi
        Çin'de chikungunya endişesi! ABD'den seyahat uyarısı geldi
        Mourinho'nun Feyenoord 11'i!
        Mourinho'nun Feyenoord 11'i!
        AKOM'dan İstanbul uyarıları!
        AKOM'dan İstanbul uyarıları!
        İş insanı Halit Yukay'ın teknesi, parçalanmış halde bulundu!
        İş insanı Halit Yukay'ın teknesi, parçalanmış halde bulundu!
        Rekor başarı, sınırlı kontenjan
        Rekor başarı, sınırlı kontenjan
        Livakovic'e Premier Lig'den kanca!
        Livakovic'e Premier Lig'den kanca!
        ABD iki ülkeden 15 bin dolarlık teminat isteyecek
        ABD iki ülkeden 15 bin dolarlık teminat isteyecek
        Damla Kent projesinde talep toplama başladı
        Damla Kent projesinde talep toplama başladı
        İstanbul'da sevenleriyle buluştu
        İstanbul'da sevenleriyle buluştu
        Aslı Baş davası sil baştan!
        Aslı Baş davası sil baştan!
        'Ormanın 25 hayaleti'ne uydulu takip!
        'Ormanın 25 hayaleti'ne uydulu takip!
        ASA'dan Zara'ya yasak
        ASA'dan Zara'ya yasak
        Habertürk Anasayfa