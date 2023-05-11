Konteyner kentin çarşısı faaliyete geçiyor

Çarşıdaki dükkanları teslim ederken bazı kriterlere baktıklarını anlatan Aksoy, şunları kaydetti: "Konteyner kentte yaşayan vatandaşlardan iş yeri ağır hasar alan, dükkanı yıkılmış olanlar varsa onlara öncelik verdik. Onun haricinde Malatya merkezde, çarşı esnafından dükkanı yıkılanlardan tercih ettik, kuraları çekildi. 30 konteynerden oluşan bir çarşı burası. İçerisinde eczane, PTT, bakkal, manav, berber, A'dan Z'ye bütün iş kolları mevcut. Burası bir ilçe, bir mahalle gibi, bir vatandaşın ihtiyaç duyabileceği her şeyi vatandaşımıza sunan bir kompleks yapı oldu. Vatandaşımızın bir çarşısı eksikti. Onun da Allah'ın izni ile kurulup tamamlanmasıyla burası vatandaşın ihtiyaç duyabileceği her şeyi barındıran bir alan oldu. Devletimiz başından beri milleti ile el ele vererek depremin bütün yaralarını sarmaya gayret ediyor."