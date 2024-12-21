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        Haberler Gündem Güncel Konteyner hırsızlığı güvenlik kamerasında | Son dakika haberleri

        Sağlık müdürlüğüne ait konteyner hırsızlığı güvenlik kamerasında

        Hatay'da, ilçe sağlık müdürlüğüne ait konteyner çalındı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.12.2024 - 11:58 Güncelleme: 21.12.2024 - 11:58
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        Konteyner hırsızlığı güvenlik kamerasında
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        Hatay'ın Samandağ ilçesi Mızraklı Mahallesi'nde İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne ait konteyner çalındı.

        İhbar sonrası İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, çevrede bulunan güvenlik kameralarına incelemeye aldı.

        Ekiplerin titiz takibi sonucu çalınan konteyner bir narenciye bahçesinde bulundu. Güvenlik kamerasına yansıyan hırsızlık şüphelisi M.Y. gözaltına alınırken, konteyner İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne teslim edildi.

        Şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

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        #hatay haberleri
        #Samandağ İlçesi
        #konteyner
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