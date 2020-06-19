Kontenjanları azalan "kültür turları"na ilgi arttı

AA

Kültür ve Turizm Bakanlığının tur ve transfer araçları için hijyen kriterleri getirmesi, turist rehberlerine Kovid-19 eğitimleri verilmeye başlanmasının ardından acentelerin kültür turlarında hareketlilik yaşanıyor.

Jolly Tur Yurtiçi Turlar Direktörü Kerem Gökçe, kültür turlarındaki yeniliklere ve rezervasyonlara ilişkin AA muhabirine, Bakanlığın aldığı önlemlere ek olarak, kültür turlarını 23 kişilik kontenjanla sınırlandırdıklarını, Kovid-19 süresince kalabalık turların yapılmayacağını söyledi.

Tur katılımcılarının her birine hijyen çantası dağıttıklarını belirten Gökçe, "Mola sürelerini daha sıkı önlemler için düzenledik. Araçlarda ikram servisini kaldırdık. Bunun yerine iki saatte bir verdiğimiz molalarda rehberlerimiz, misafirlere açık havada çay servis ediyor." dedi.

Otobüslerlerde hava filtre sistemlerini kullanmaya başladıklarını dile getiren Gökçe, tur araçlarında temizliğe olduğundan daha fazla özen gösterdiklerini vurguladı.

Koronavirüs sürecinde insanların evlerinde sıkılması yüzünden normalleşme döneminde açık havada gezilecek mekanlara yöneldiklerini belirten Gökçe, taleplerin arttığına, şu an için kısa turların biraz daha fazla tercih edildiğine dikkati çekti.

Gökçe, "Tatile ihtiyaç duyulan şu dönemde yakın bölgelere, özellikle açık hava ve doğa turları büyük bir ilgi görüyor. Sinop, Safranbolu, Bartın, Bolu, Düzce, Bursa, Yalova, Kazdağları, Şile, Ağva, İğneada ve Sakarya, en çok tercih edilen bölgeler arasında yer alıyor. Mevsimsel olarak Ege ve Akdeniz turlarına da özellikle temmuz ve ağustos ayı için yüksek bir talep söz konusu. GAP ve Doğu Anadolu turlarına ise eylül ve sonrası için büyük talep var." diye konuştu.

Yurt dışı turların henüz başlamadığını ifade eden Gökçe, sadece charter uçuşu ile Karadağ'ın Budva şehrine tur başlattıklarını kaydetti.

- "Maske kullanımını zorunlu tutuyoruz"

Saltur Turizm Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Fırat Çevik de kültür turlarına talebin başladığını, düzenlemeye giderek otobüslerdeki koltuk sayılarını azalttıklarını ve kontenjanları sınırlandırdıklarını söyledi.

Yolculara hijyen kitleri dağıttıklarını belirten Çevik, yolcuların sağlığının korunması için kısa kültür turlarında ikramı kaldırdıklarına, sadece uzun turlarda sağlık kriterleri dikkate alınarak ikramların yapıldığına dikkati çekti.

Çevik, "Turlarda misafirlerimizin konaklayacağı kalabalık ve büyük otellerden ziyade hijyene önem veren küçük oteller tercih edildi. Tur kontenjanlarını yüzde 50 azalttık. Bakanlıkların yayımladığı genelgeleri sıkı şekilde uyguluyoruz. Maske kullanımını zorunlu tutuyoruz." şeklinde konuştu.

Turlardaki programların içeriğini sınırladıklarının altını çizen Çevik, "Bir haftalık turlarda gidilen her şehirde kalınırdı. Şimdi bu programları kısaltarak tek bir noktada konaklamayı tercih ediyoruz. Her şehirde konaklamıyoruz. Programları kısaltmış olduk." ifadelerini kullandı.

- "Temmuzda rezervasyonların artacağını düşünüyoruz"

Çevik, haziran ayıyla rezervasyonların başladığını, temmuzda talebin artmasını beklediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"İnsanlar kalabalık yerlere gitmektense açık havada doğa ve kültür turizmine yöneldiler. Kültür turlarında açık hava müzelerine gidiyorsunuz. Karadeniz'de yaylalara çıkıyorsunuz. Benim gözlemimle, insanlar otel tatili yapmaktansa kültür turlarını daha çok tercih etmeye başladı.

Hijyen kriterlerini yerine getiren otellere de ilgi var ama kültür turlarına yönelme biraz daha fazla. Temmuzda rezervasyonların artacağını düşünüyoruz."