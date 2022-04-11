Survivor All Star eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı kim kazandı? Survivor dün akşam yani 10 Nisan Pazar akşamı ekranlara gelen bölümün hemen ardından bu soruların cevabı merak edilip araştırılıyor. Peki, Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor eleme adayı kim oldu, eleme oldu mu? İşte dün yayınlanan Survivor son bölümde yaşananlar ve eleme adayları...