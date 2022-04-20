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KONSEY YIKILDI! Survivor kim elendi? 19 Nisan SMS sıralaması Survivor kim elendi, kim gitti, adaya veda eden yarışmacı kim oldu? Survivor elenen isim

Survivor kim elendi? 19 Nisan SMS oylaması ile son bölümde Survivor'da elenen isim

Survivor kim elendi? Sorusunun yanıtı dün akşam gerçekleşen konseyin ardından belli oldu. Bu hafta oynanan dört dokunulmazlık oyununu da kaybeden Gönüllüler takımı Evrim, Ayşe, Nisa ve Yağmur'u eleme potasına yazdılar. Kadın potasından Survivor elenen isim 19 Nisan SMS sıralaması sonucuna göre belli oldu. İşte Survivor son bölümde yaşananlar ve Survivor elenen isim...

20.04.2022 - 10:10 | Güncelleme: TELEVİZYON

  • Survivor'da dün akşam şok bir konsey yaşandı. Acun Ilıcalı flaş açıklamalarda bulundu ve elenen isim belli oldu. Survivor dün akşam ödül oyunu ile devam etti. Uzun süredir galibiyet alamayan ve dört dokunulmazlık oyununu da kaybeden galibiyete aç bir Gönüllüler takımı ile galibiyet serisini sürdürmek isteyen Ünlüler takımı arasında kıyasıya bir mücadele yaşandı. Survivor'da ödül oyununun ardından potada olan dört yarışmacı için kader anının yaşandığı konsey gerçekleşti ve bir isim Survivor'da veda etti. İşte 19 Nisan 2022 Survivor'da son bölümde yaşananlar ve Survivor kim elendi? Sorusunun yanıtı...

  • SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

    Survivor'da dün akşam iki takımda adada büyük konfor sağlayacak yatak ödülünü kazanmak için ter döktü.  Ödül oyununun ilk turu kadınlar karşılaşmasını kazanan Ünlüler takımı skoru 1-0'a getirdi.

    İkinci tur olan erkekler yarışı ise genel tabloda en yüksek başarı yüzdesiyle yarışan Berkan'ın sakatlıktan geri dönmesi ile Gönüllüler takımının galibiyeti ile 1-1e geldi. Best Of (En iyiler) yarışına kalan oyunun galibi ise Gönüllüler takımı oldu. 

  • SURVİVOR KİM ELENDİ?

    Survivor'da bu hafta dört dokunulmazlık oyununu da kaybeden Gönüllüler takımı kadın sayısının karşı takıma oranla fazla olması sebebiyle kadın potası yaptı. Evrim, Ayşe, Nisa ve Yağmur arasında gerçekleşen SMS oylamasının ardından 19 Nisan akşamı Survivor'da elenen isim Yağmur Banda oldu.  

  • NAGİHAN - HİKMET GERİLİMİ CEZALI BİTTİ!

    Survivor All Star'da ödül oyununda gönüllüler takımından Hikmet, oyun sonrası atış yapmaya devam eden Nagihan'ı uyarınca sinirler gerildi. Nagihan'ın sözleri sonrası tansiyon iyice yükselince iki takım yarışmacıları araya girdi.

    Hikmet'e kötü sözler kullanan Nagihan, Acun Ilıcalı tarafından sert bir dille uyarıldı. Acun Ilıcalı, Nagihan'a bir yaptırımda bulunacağını açıkladı. Verilen cezaya göre; Nagihan bir sonraki ödülden yararlanamayacak. 

  • SURVİVOR'DA DENGELER DEĞİŞİYOR! TAKIMLAR...

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