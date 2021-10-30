15 yaşındaydı! Konsere gitti öldürüldü!

Adana'da, dün saat 21.00 sıralarında Seyhan ilçesi Uğur Mumcu Meydanı´nda kan donduran bir dehşet yaşandı. Akif Ozan Özdoğan (15) ve ağabeyi Orçun Özdoğan (17), iki arkadaşıyla birlikte 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında sahneye çıkan Gülşen´in konserine gitti.
TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ
DHA'da yer alan habere göre Özdoğan kardeşlerin arkadaşı Mustafa G., konser alanında iki kız arkadaşını görünce yanlarına gitti. Mustafa G. ile kızlarla birlikte konsere geldiği öne sürülen M.C. arasında tartışma çıkı. Tartışma kavgaya dönüştü.
ÜÇ KİŞİYİ BIÇAKLA YARALAYIP KAÇTI
M.C., cebinden çıkarttığı bıçakla Mustafa G.´yi yaraladı. Akif Ozan Özdoğan'ı karnının alt bölgesinden, ağabeyi Orçun´u da bacağından ve kaburgasından bıçaklayan M.C., olay yerindeki bir kişiyi daha yaralayıp kaçtı.
MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı yaralılar, yakındaki özel hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Akif Ozan Özdoğan, tüm çabalara karşın kurtarılamadı. Diğer 2 yaralanın sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
SURİYE UYRUKLU GENÇ YAKALANDI
Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, Suriye uyruklu olduğu ileri sürülen M.C.´yi Seyhan ilçesi Pınar Mahallesi´nde yakalayarak gözaltına aldı.
"OĞLUM SEBEPSİZ YERE ÖLDÜ"
Adana Adli Tıp Kurumu'nda otopsi işlemleri yapılan Akif Ozan Özdoğan´ın cenazesi, bu sabah ailesine teslim edildi. Özdoğan´ın annesi Emel Özdoğan (36), yaşananlara inanamadığını ifade etti. İki oğlunu da Cumhuriyet Bayramı kutlamaları için konsere gönderdiğini dile getiren Emel Özdoğan, "Onlar gittikten sonra aradım. `Oğlum ben de geleceğim´ dedim. 15 dakika sonra geldim ve iki oğlumu da yaralı halde buldum" dedi.
"KAVGANIN NEDENİNİ BİLE BİLMİYORUZ"
Görgü tanığı Emircan Karaş ise, "Kızlar arkadaşımızı çağırdı. Tanımadığımız iki çocuk olay çıkardı. Tartışma çıktı. Ozan´ın olayla alakası yoktu. Gördüğüm tek şey Ozan´ın bana `bıçaklandım´ diyerek karnını göstermesiydi. Adalet yerini bulsun istiyoruz" diye konuştu.
Akif Ozan Özdoğan'ın babası Ahmet Duran Özdoğan'ın, 6 yıl önce trafik kazasında hayatını kaybettiği belirtildi. Şüphelinin, Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusunun sürdüğü bildirildi.
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