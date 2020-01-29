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Elazığ’ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremi en yakından hisseden il Malatya oldu. Deprem anından ise yeni görüntüler çıkmaya devam ediyor.

Ferdi Durdu'nun haberine göre, depremin yaşandığı sırada Malatya Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen bir konser sırasında büyük panik yaşandı.

Depreme konserde yakalanan vatandaşların bazıları şok geçirdi. O anlat saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.