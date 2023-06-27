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Konser sırasındaki bıçaklı cinayette 3 şüpheliden 1'i tutuklandı

İzmir'de, bir AVM'de konser kuyruğunda iki grup arasındaki bıçaklı kavgada Doğan Çatal'ın ölümüne ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheliden 17 yaşındaki H.Ş. tutuklandı

Giriş: 27.06.2023 - 16:31 | Güncelleme: ABONE OL
Konser sırası cinayetinde 1 kişi tutuklandı
DHA

İzmir'de, konser çıkan kavgada Doğan Çatal'ın ölümüne ilişkin H.Ş. (17) tutuklandı.

Olay, 24 Haziran akşamı Karşıyaka ilçesindeki bir AVM'de meydana geldi. AVM'nin 3'üncü katında bulunan bir iş yerinde Emirhan Çakal'ın rap konseri için gelenler kapı önünde kuyruk oluşturdu.

Kuyrukta, iki grup arasında sıra kavgası çıktı. Kavgada, Doğan Çatal (17), B.B. (17) ve Y.K. (20) bıçaklandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Doğan Çatal'a olay yerinde kalp masajı yapan sağlık ekipleri, ardından 3 yaralıyı ambulanslarla Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Ameliyata alınan Çatal, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Doğan &Ccedil;atal
Doğan Çatal

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, şüpheli olarak C.C.A. (18), T.T. (18) ve H.Ş.'yi (17) gözaltına aldı. Polisteki işlemlerin ardından C.C.A. ve T.T. serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen H.Ş. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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