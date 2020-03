AA

Konser için geldiği Arjantin, Türk müzisyenin yeni evi oldu



Konser için geldiği Arjantin, Türk müzisyenin yeni evi oldu- Festivalde konser vermek için geldiği Arjantin'e 15 yıl önce yerleşen Türk müzisyen Serkan Yılmaz, meraklılarına Türk müziği dersleri veriyor- Yılmaz:- "Arjantinlilerin Türk müziğine çok büyük ilgisi var. Ben her yıl Buenos Aires'te Türk müziği kursu açıyorum. Kursa bütün Arjantinli profesyonel müzisyenleri davet ediyorum ve her yıl birçok müzisyen geliyor. Gelmelerinin nedeni de Türk müziğine olan hayranlıkları. Bir ney sesi, bir klasik kemençe ya da bir ut sesi duydukları zaman inanılmaz ilgilerini çekiyor"BUENOS Festivalde konser vermek için geldiği Arjantin'e yerleşen müzisyen Serkan Yılmaz, 15 yıldır yaşadığı ülkede Türk müziği dersleri veriyor.Yılmaz, Arjantin'deki tecrübelerini ve ülke halkının Türk müziğine bakışını AA muhabirine değerlendirdi.Müziğe geç başladığını belirten Yılmaz, "Müziğe 20 yaşında başladım. Çocukluktan başlasaydım çok hoşuma giderdi ancak böyle bir şansım olmadı. Gitarı ilk gördüğümde çok ilgimi çekmişti, babama gitar istediğimi söyledim, 'Emin misin oğlum?' dedi. Sonra gittik bir müzikevine ve bir gitar satın aldık. O günden bu güne hiç irtibatımız kesilmedi." dedi.Yılmaz, gitar çalmayı kendi kendine öğrendiğini ve ilk zamanlar günde 8-12 saat çalıştığını anlattı. Gitarla bağının 23 yıldır hiç kesilmediğini söyleyen Yılmaz, halihazırda konserler ve dersler verdiğini ifade etti. Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:"Ben okullu değilim aslında her şeyi kendim yaptım. Bilkent Üniversitesine gidip konservatuvarlardan ders kayıtlarını alıyordum ve evde kendim çalışıyordum. Arjantin'de konservatuvara girdim ama çok az dayanabildim çünkü ben çok hızlı ilerliyordum ve o sınavları verip dersleri geçmemize izin vermiyorlardı."- "Buraya konser vermeye geldim, hayatım değişti"Yılmaz, Arjantin'e, ülkenin folklorik müzik konusunda en önemli isimlerden Juan Falu'nun davetiyle geldiğini anlatarak "Falu, kayıtlarımı dinlemiş ve beni Arjantin'de düzenlediği festivale davet etti. Geliş sebeplerimden en büyüğü buydu ama onun dışında zaten Latin Amerika'ya sempatim vardı." diye konuştu.Arjantin'e yerleşmek üzere gelmediğinin altını çizen Yılmaz, şunları kaydetti:"Aslında ben buraya konser vermeye geldim, hayatım değişti. Sonuçta bir hafta süren bir festivalde çalmaya gelmiştim. Festival bitince geri Türkiye'ye dönecektim, plan buydu. İnanılmaz ilginç geldi bana, insanların sanata, müziğe bu kadar açık olabilmeleri beni çok şaşırttı. Biraz daha öğrenmek istedim her defasında, böylece kalmaya devam ettim. Şu an artık hayatımı kurdum burada ve çok memnunum, geldiğimden beri çok mutluyum."Yılmaz, yaklaşık 15 yıldır Arjantin'de yaşadığını belirterek "Buraya çok büyük bir umutla geldim. Gelirken fikrim biraz gezip sonra dönmekti. Ama öyle olmadı, geldim çok hoşuma gitti, inanılmaz müzisyenlerle tanıştım ve çok güzel bir materyal buldum müzik adına, Latin Amerika müziği. Öyle birden burada yaşıyor vaziyette buldum kendimi." dedi.- "Arjantinlilerin Türk müziğine çok büyük ilgisi var"Arjantinlilerin Türk müziğine olan ilgisini de değerlendiren Yılmaz, şunları kaydetti:"Arjantinlilerin Türk müziğine çok büyük ilgisi var. Ben her yıl Buenos Aires'te Türk müziği kursu açıyorum. Kursa bütün Arjantinli profesyonel müzisyenleri davet ediyorum ve her yıl birçok müzisyen geliyor. Gelmelerinin nedeni de Türk müziğine olan hayranlıkları. Bir ney sesi, bir klasik kemençe ya da bir ut sesi duydukları zaman inanılmaz ilgilerini çekiyor ve daha fazla öğrenmek, hatta çalmak istiyorlar."Yılmaz, Türk müziğinde hayran olduğu çok sayıda sanatçının bulunduğunu, bunların başında Erkan Oğur’un geldiğini söyledi.Gitaristliğin yanı sıra besteci olduğunun altını çizen Yılmaz, 5 albüm çıkardığını, geçen yıl Japonya'da konser verdiğini, Türkiye'de de 6 şehirde konser vereceğini sözlerine ekledi.