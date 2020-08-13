Kongrenin ABD'nin Türkiye'ye silah satışlarını son 2 yıldır gizlice engellediği iddiası

AA

Savunma haber sitesi Amerikan Defense News'ın Kongre kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Kongrenin her iki kanadındaki dış ilişkiler komiteleri "Türkiye'ye silah satışlarının dondurulması" yönünde adımlar attı.

Haberde, Senato Dış İlişkiler Komitesi ile Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesinin başkanları ve kıdemli bazı üyelerinin, yaklaşık 2 yıldır Washington'ın Ankara'ya silah satışına engel olduğu öne sürüldü.

Haberde, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi almasını ana gerekçe gösteren komite üyelerinin, Donald Trump yönetiminin Ankara'ya yeni silah satmasına karşı çıktıkları belirtildi. Ayrıca Türkiye tarafından S-400'lerin satın alınmasının ardından Trump'ın Ankara'ya CAATSA (Amerika’nın Hasımlarına Yaptırımlar Yoluyla Karşı Koyma Yasası) yaptırımlarını uygulamamasını eleştiren Kongre üyelerinin böyle bir yolu seçtikleri iddia edildi.

Bu kapsamda son 2 yılda hangi silah satış süreçlerinin sekteye uğradığının net olmadığı belirtilen haberde, F-16 savaş uçaklarının modernizasyonu ve Türkiye'nin Pakistan'a sattığı helikopterlerin Amerikan menşeli motorlarının üretimiyle ilgili süreçlerin bu durumdan olumsuz etkilenmiş olabileceği ifade edildi.

Söz konusu "silah satışını dondurma" adımında hangi Kongre üyelerinin yer aldığı resmi olarak açıklanmasa da Defense News'ın Kongre kaynaklarına göre Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Cumhuriyetçi Jim Risch ile Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Demokrat Eliot Engel bu süreçte etkin rol oynadı.

ABD kanunlarına göre Senato ile Temsilciler Meclisinin dış ilişkiler komiteleri, ABD'nin yabancı bir ülkeye silah satışına dair görüş bildiriyor ve bazı durumlarda satışları dondurma hakkını kullanabiliyor.

Haziran ayında New York Times'ta yer alan bir haberde Trump yönetiminin, Kongrenin silah satışlarına karışma yetkisini kaldırmayı tartıştığı iddia edilmişti.