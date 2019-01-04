Kongre üyesi Tlaib, ABD'nin 3. başkanı Jefferson'a ait Kuran'a el basarak yemin edecek

04 OCAK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Ara seçimlerde Temsilciler Meclisi üyesi seçilen Filistin asıllı Rashida Tlaib, bugün yapılacak yemin töreninde ABD'nin 3. Başkanı ve "kurucu babalarından" olan Thomas Jefferson'a ait 1734 yılından kalma Kuran'a el basarak yemin edecek.
Tlaib ve Ilhan Omar, Kasım ayındaki ara seçimlerde ABD Kongresi'ne seçilen ilk kadın Müslüman üyeleri olmuştu.
Detroit Free Press'e verdiği röportajda Tlaib "Kuran'a el basarak yemin ederek Amerikan halkının ne kadar geniş bir geçmişe sahip olduğunu, hepimizin adalet ve özgürlüklere olan sevgisini göstereceğim" dedi.
Tlaib "Bu benim için önemli çünkü birçok Amerikalı İslam'ın Amerikan tarihine uzak olduğu gibi bir hisse sahip. Müslümanlar en başında da buradaydı... Kurucu babalarımızdan bazıları İslam hakkında şu anki bazı Kongre üyelerinden daha fazla bilgiye sahipti" diye konuştu.
Yemin törenleri için belirli bir metin bulunmasa da Kongre üyeleri genellikle İncil'e el basarak "ABD anayasasını tüm dahili ve harici düşmanlardan korumaya" yemin ediyor.
12 yıl önce Michigan eyaletinden seçilen ve ABD'nin ilk Müslüman Kongre üyesi olan Keith Ellison da yine Jefferson'ın Kuran'ına el basarak yemin etmişti.
Ellison'ın bu hareketi dönemin muhafazakar Hristiyan Kongre üyelerinin büyük tepkisini çekmişti.
Jefferson'a ait iki ciltten oluşan Kuran, 1734 yılında George Sale tarafından İngilizce'ye çevrilmişti. Kuran ABD Kongre Kütüphanesi'nde tutuluyor.
Tlaib, Filistinli bir anne babanın 14 çocuğundan en büyüğü olarak Detroit'te doğdu. Babası Ford fabrikasında işçiydi. Kendisi bir sosyal güvenlik uzmanı.
42 yaşındaki Tlaib, 2008'de Michigan'ın ilk Müslüman kadın eyalet meclisi üyesi oldu.
2016'daki Başkanlık seçiminde, dönemin Başkan Adayı Donald Trump'ın Detroit'teki konuşmasını kesen on kadar protestocudan biriydi.
Afrika kökenli Amerikalılar'ın yoğun olarak yaşadığı bir bölgeden yarışa giren Tlaib, işçi sınıfının haklarını savunan bir aday portresi çizdi.
Tlaib aynı zamanda Filistin asıllı ilk ABD Kongre üyesi oldu.
Başörtülü siyasetçi Ilhan Omar, ailesiyle birlikte Somali'den kaçmalarının ardından Kenya'daki bir mülteci kampında yaşadı.
Aile daha sonra Lüteriyen Kilisesi'nin desteğiyle Minneapolis'e yerleşti.
36 yaşındaki Omar, 2016'da Minnesota'daki ilk Somali kökenli Amerikalı eyalet meclisi üyesi oldu.
6 Kasım'daki ABD ara seçimlerinde Minnesota eyaletinden Temsilciler Meclisi üyesi seçilen Omar, Kongre tarihindeki ilk başörtülü üye de olacak.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!