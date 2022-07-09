Kongre üyelerinden Biden'a F-16 mektubu

Kongre Üyesi Frank Pallone, Gus M. Bilirakis, Carolyn Maloney, Chris Pappas ve Dina Titüs öncülüğünde 35 Temsilciler Meclisi üyesinin mektubu ayrıca Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Savunma Bakanı Lyod Austin'e gitti.
Mektupta "ABD, Türkiye'nin istikrarsızlaştırıcı eylemlerini ve uluslararası hukuk ihlallerini yurtiçinde ve yurtdışında durdurmak için somut adımlar atılana kadar Türkiye ordusuna daha fazla destek vermemelidir."
Mektupta ayrıca, Doğu Akdeniz, Ortadoğu, Güney Kafkaslar ve Kuzey Afrika'da Türkiye'nin Amerikan yapımı silah ve bileşenlerinin kullanıldığı belirtilirken Türkiye'nin NATO ittifakını baltalamaya yönelik çabalarda idda edilmiş durumda.
Mektubu İmzalayanlardan 2 Üye Türk Dostluk Grubu Üyesi
Mektubu, Temsilciler Meclisinin Dış İlişkiler Komitesi'nden 10 üyenin imzası bulunurken,
7'si Demokrat 3'u Cumhuriyetçi üye olarak dikkat çekiyor. Ayrıca, Kongre Türk Dostluk Grubu üyelerinden Michael Doyle ve Brian Fitzpatrick,Türkiye aleyhine mektubu imzalamış durumda.
İmzası bulunmayan Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komite Başkanı Gregory Meeks ve beraberinde 4 Kongre üyesi, Yunanistan ziyaretini tamamlayarak Türkiye'ye geçiyor. Bu heyette, Kongre Üyesi Karen Bass'ta mektuba imza atanlar arasında görülüyor.
Kongre'deki Havaya rağmen, Biden'dan Türkiye'ye Tam Destek
ABD Başkanı Biden G20 zirvesi sonrası "Bu F-16 jetlerinin modernizasyonunu çözmemiz gerekiyor. Türkiye'ye F-16'yı satmalıyız. Ben Aralık ayından bu yana pozisyonumu da çok değiştirmedim. Kongre'nin onayına ihtiyaç var ve alacağımızı da düşünüyorum" açıklamasında bulundu.
Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karine Jean-Pierre, Başkan Biden‘in Türkiye'nin F-16 talebini desteklediğine dair yeni bir açıklama yaparken, ABD Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve Avrasya İlişkilerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Jones "Satışı destekliyoruz ve Biden bu konuda Kongre ile çalışmaya istekli olduğunu söyledi” diye konuşmuştu.
Türkiye, geçtiğimiz yıl Eylül ayında ABD'den 40 adet Lockheed Martin yapımı F-16 avcı uçağı ve mevcut savaş uçakları için 80'e yakın modernizasyon kiti satın almak için talepte bulunmuştu.
ABD Dışişleri Bakanlığı, Mart ayında Kongre’ye yolladığı mektupta "uygun ABD savunma ticareti bağlarının ülke çıkarlarına hizmet edeceğini" belirtmişti.
* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.
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