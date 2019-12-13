Türk turizminin gelir artırıcı en önemli dallarından biri olarak kabul edilen kongre turizminde geleceğe yönelik umutlar artıyor. Beş yıl öncesinde kongre turizminde ülke bazında ilk 20’de yer alan Türkiye ve şehir bazında ilk 10’da yer alan İstanbul, kamu ve özel sektörün ortak çabalarıyla sıralamada eski yerlerine dönmeye çalışıyor.

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) kongre, toplantı ve etkinlik sektörüyle ilgili bir araştırma raporu hazırladı. 2019 yılının da kongre turizmi açısından yavaş geçtiği, ancak ufak da olsa bir hareketlenmenin başladığı vurgulanan raporda, ülkemiz açısından tüm koşulların olumlu seyretmesi halinde 2020 yılının ‘toparlanma’ yılı olmasının öngörüldüğü belirtildi.

Raporda görüşleri yer alan TÜROB Başkanı Müberra Eresin, kongre turizminin öncelikli ve vazgeçilmez olduğunu vurgulayarak, "Son 4 yıldır bu alanda ciddi bir gerileme yaşandı. Kongre turizmindeki bu kritik değişim turizm gelirlerimizde ciddi bir negatif etki yarattı. 2018 ve 2019’dan itibaren yavaş da olsa yükselme hareketiyle gelecek yıldan itibaren yeniden güçlenmeye başlayacağımızı öngörüyoruz" dedi.

'KONAKLAMA VERGİSİ OLUMSUZ ETKİ YARATABİLİR'

Gelecek yıl özellikle İstanbul’a ilgiyi çekecek etkinlikler olacağını kaydeden Eresin, "Şampiyonlar Ligi finalinin İstanbul’da gerçekleştirilecek olması hem gelirler hem şehrin reklamı açısından konaklama sektörüne nefes aldıracaktır. En önemlisi de Avrupa pazarlarını harekete geçirici etkisi olacaktır. Kongreler konusunda, eski rakamlara dönüş açısından henüz alınacak çok yol var. MICE sektöründe biraz gelişme olduğunu düşünsek de, bir kaç olumlu gelişme dışında kesinleşmiş çok teklifler yok henüz. En azından talep alma noktasında bir hareket başladı diyebiliriz" diye konuştu.

TÜROB Başkanı Eresin, "Türkiye’nin kongre turizminde yeniden parlak günlerine dönmesi için, ülkemize gelecek olanların kongre harcamalarının KDV’den muaf tutulması için yasal düzenleme yapılması gerekiyor. Konaklama vergisinin uygulamaya geçirilmesinin, sektörde oluşabilecek olumsuz algının yanında maliyet artışı nedeniyle kongre turizmine olumsuz etkileri olabilir” ifadesini kullandı.

TÜRKİYE 52'İNCİ SIRADA

Uluslararası Kongre ve Konvansiyon Birliği (ICCA) verilerine göre, 2018’de dünya çapında toplantı sayısı bir önceki yıla göre 168 binden 203 bine, katılımcı sayısı da 4.8 milyondan 4.9 milyona çıktı. 2018 yılında dünya çapında kongre sayısı 12 bin 900 oldu.

2018’de en fazla kongreye 947 kongre ile ABD ev sahipliği yaparken, Türkiye 55 kongre ile bir önceki yıla göre 3 basamak düşerek 52'inci oldu.

2018 Yılında en fazla kongreye ev sahipliği yapan ülkeler Sıra Ülke Toplantı Sayısı 1 ABD 947 2 Almanya 642 3 İspanya 595 4 Fransa 579 5 İngiltere 574 6 İtalya 522 7 Japonya 492 8 Çin Halk Cumhuriyeti 449 9 Hollanda 355 10 Kanada 315 11 Portekiz 306 12 Kore Cumhuriyeti 273 13 Avustralya 265 14 İsveç 257 15 Belçika 252 16 Avusturya 240 17 Brezilya 233 18 Arjantin 232 19 Polonya 211 20 İsviçre 208 52 * Türkiye 55

ICCA verilerine göre, şehir bazında ilk sıraya Paris yerleşti. İstanbul 33 kongre ile 84'üncü sırada, Antalya 12 kongre ile 225'inci sırada yer buldu.

TÜROB'dan verilen bilgiye göre, Türkiye’de kongre turizminde rekor yılı olan 2013’te, 146’sı İstanbul’da olmak üzere toplam 221 uluslararası toplantı düzenlenmişti. Türkiye o dönem dünya sıralamasında 18'üncü sırada yer alırken, şehir bazında İstanbul 146 kongre ile 8'inci sırayı almıştı.