Biden'den Trump'a sert sözlerABD'de 3 Kasım 2020'de yapılan en tartışmalı başkanlık seçimlerinden birinin ardından, 6 Ocak 2021'de Kongre baskını gerçekleşmiş ve sadece ABD değil dünya tarihine de damga vuran görüntüler ortaya çıkmıştı. Washington'dan Dış Politika Uzmanı Ali Çınar, kongre baskınının yıldönümünde konuşma yapan ABD Başkanı Joe Biden'ın, dönemin başkanı Donald Trump'a yönelik sert eleştirilerde bulunduğunu ifade etti. Çınar "Biden, Trump'ın Amerikan çıkarlarını değil kendi egosunu gözettiğine ve olayları oval ofiste televizyondan seyrettiğine, hiçbir müdahalede bulunmadığına dikkat çekti" dedi.
ABD Başkanı Joe Biden'ın ardından açıklama yapan eski başkan Donald Trump da Biden'a yönelik sert eleştirilerde bulundu. "Trump'ın hala kendi açısından güçlü olduğunu söyleyebiliriz" diyen Dış Politika Uzmanı Ali Çınar "Trump; baskının değil, baskının nedenlerinin araştırılması gerektiğini ifade ederek seçimin hile ile alındığını ifade etti" dedi. Çınar, Tump'ın Biden'a yönelik, ABD'yi yönetemediği, pasif bir başkan olduğu ve aciz kaldığı yönünde ağır eleştirilerde bulunduğunu da söyledi.
KUTUPLAŞMA SÜRÜYOR
6 Ocak kongre baskınıyla ilgili düzenlenen programlara Cumhuriyetçi partili senatörlerin ve Temsilciler Meclisi'nin çoğunluğunun katılmadığını ifade eden Ali Çınar "Bu konuyla ilgili hem Cumhuriyetçi hem de Demokrat kanatta ciddi derecede bir kutuplaşma görüyoruz" dedi. Çınar, Cumhuriyetçilerin baskının siyasallaştırılmasına karşı olduklarını belirterek "Dersimizi aldık ama bunu uzatmanın, gündemde tutup kişi ve kurumlara saldırmanın anlamı yok mesajı veriyorlar" şeklinde konuştu.
"BİZ KENDİMİZE BAKALIM"
ABD Başkanı Biden'ın konuşmasının önemli bir bölümünde hukukun üstünlüğü ve demokrasi vurgusu yaptığına dikkat çeken Ali Çınar "Biden; 'Demokrasinin yanında mı yoksa otokratik sistem içinde mi olmalıyız?' sorusunu kendimize sormalıyız sözleriyle, Rusya ve Çin'i örnek göstererek dünyaya da bir masaj verdi" dedi. ABD'de kongre baskınının ardından bazı dersler çıkarıldığına dikkat çeken Ali Çınar "Biden'ın demokrasi zirvesinde ülkeleri davet ederek demokrasi dersi vermesi yerine, Amerika'nın demokrasi konusundaki zaaflarını tamir etmesi konusunda bazı açıklamalar yapıldı ki bu kişiler arasında Biden'a yakın isimler de var. Yani 'biz kendimize bakalım' mesajları çok yükseldi" dedi. Çınar "Bu travmayı atlatmanın kolay olmayacağını belirtebilirim" dedi.
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