        Kongo'da Ebola salgını nedeniyle 35 kişi hayatını kaybetti | Sağlık Haberleri

        Kongo’da Ebola salgını nedeniyle 35 kişi hayatını kaybetti

        Dünya Sağlık Örgütü, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebola salgını nedeniyle 35 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.09.2025 - 12:28 Güncelleme: 25.09.2025 - 12:30
        Kongo'da Ebola nedeniyle 35 kişi hayatını kaybetti
        Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde görülen Ebola salgınında 35 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

        Yapılan açıklamada, Kongo’nun Kasai eyaletinde 57 vakanın doğrulandığı belirtildi.

        DSÖ yetkilileri, Kasai eyaletinde salgının ilan edildiğinden bu yana, sağlık çalışanlarının ve Ebola virüsünün temaslılarına aşı yapılmaya başlandığını kaydetti. Son bir haftada ise vaka sayılarında düşüş olduğuna dikkat çekildi.

