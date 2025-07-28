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        Haberler Bilgi Yaşam Kongo Telefon Kodu, Plaka Kodu ve Para Birimi Nedir? Kongo’da Hangi Alan Adı Uzantısı Kullanılır?

        Kongo Telefon Kodu, Plaka Kodu ve Para Birimi Nedir? Kongo’da Hangi Alan Adı Uzantısı Kullanılır?

        Orta Afrika'da yer alan Kongo Cumhuriyeti, Atlantik Okyanusu kıyısındaki stratejik konumuyla dikkat çeken bir ülkedir. Resmi adıyla Kongo Cumhuriyeti (République du Congo) olarak anılan bu ülke, sıklıkla komşusu olan Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile karıştırılsa da, ayrı bir devlettir. Başkenti Brazzaville olan Kongo, doğal kaynaklar bakımından zengin olmakla birlikte, ekonomik ve dijital altyapı bakımından gelişmekte olan ülkeler arasında yer alır. Ülkenin uluslararası iletişim bilgileri, plaka sistemi, para birimi ve internet alan adı uzantısı gibi temel veriler, Kongo ile etkileşime giren kişi ve kurumlar için önem taşır. Bu yazımızda Kongo Telefon Kodu, Plaka Kodu ve Para Birimi Nedir? Kongo'da Hangi Alan Adı Uzantısı Kullanılır? Sorularına cevaplar bulacaksınız.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.07.2025 - 14:34 Güncelleme: 28.07.2025 - 14:34
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        Kongo Telefon Kodu
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        Telefon Kodu: +242 Kongo Cumhuriyeti’nin uluslararası telefon kodu +242’dir. Bu kod, ülkeye yapılan uluslararası telefon aramalarında başta kullanılır. Ülkede sabit hatların yaygınlığı oldukça düşüktür; buna karşılık mobil telefon kullanımı giderek artmaktadır. Ülkede faaliyet gösteren mobil operatörler aracılığıyla cep telefonu hizmetleri verilmektedir. 3G ve bazı bölgelerde 4G teknolojileri kullanılmakta, ancak kırsal kesimlerde bağlantı kalitesi düşük seviyelerdedir. İnternet ve mobil hizmetler büyük ölçüde şehir merkezlerinde yoğunlaşmıştır.

        Araç Plaka Kodu: RC (République du Congo) Kongo’da araç plakaları, Fransız etkisinin sürdüğü bir sistemle düzenlenmiştir. Plakalarda ülke ismini temsil eden “RC” kısaltması (République du Congo) kullanılır. Araç plakaları beyaz zemin üzerine siyah harf ve rakamlardan oluşur. Kayıt numaraları genellikle bölgesel koda ve tescil sırasına göre belirlenir. Resmi araçlar, diplomatik araçlar ve kamuya ait araçlar için özel renk veya sembollü plakalar mevcuttur. Araç tescili ve plaka tahsisi işlemleri İçişleri Bakanlığı’na bağlı ilgili kurumlarca yürütülmektedir.

        Para Birimi: Orta Afrika CFA Frangı (XAF) Kongo Cumhuriyeti, Orta Afrika Ekonomik ve Parasal Topluluğu (CEMAC) üyesidir ve bu topluluğa bağlı ülkeler gibi ortak para birimi olan CFA Frangı’nı kullanır. Uluslararası kodu XAF olan bu para birimi, Fransa Merkez Bankası tarafından garanti altına alınmış sabit döviz kuru sistemine tabidir. Ülkede madeni paralar ve banknotlar yaygın olarak kullanılmaktadır. Ekonomi büyük oranda petrol üretimi, tarım ve ormancılığa dayalıdır. Bankacılık sistemine erişim, büyük şehirlerde mevcut olsa da kırsal kesimlerde sınırlıdır. Nakit kullanım hâlâ yaygındır.

        İnternet Alan Adı Uzantısı: .cg Kongo Cumhuriyeti’nin internet alan adı uzantısı “.cg” olarak tanımlanmıştır. Bu uzantı, ülke içerisindeki devlet kurumları, özel işletmeler ve bireyler tarafından kullanılabilir. Ancak genel olarak internet kullanımının düşük olması ve dijital altyapının sınırlı gelişmişliği nedeniyle “.cg” uzantılı sitelerin sayısı da azdır. Alan adı yönetimi, Kongo hükümetinin yetkilendirdiği kurumlar tarafından sağlanır. Şehirlerde internet erişimi genişlemekte olup, mobil internet en yaygın kullanılan bağlantı türüdür. Ülke genelinde dijital okuryazarlık oranı artış göstermektedir.

        Sonuç olarak, Kongo Cumhuriyeti’nin uluslararası telefon kodu +242, araç plakalarında “RC” ibaresi, resmi para birimi olarak Orta Afrika CFA Frangı (XAF) ve internet alan adı uzantısı olarak “.cg” kullanılmaktadır. Bu bilgiler, ülkeyle resmi veya bireysel iletişim kurmak isteyenler için temel birer referans niteliği taşır. Kongo, dijitalleşme, iletişim altyapısı ve ekonomik kalkınma açısından gelişim sürecinde olan bir ülke olarak gelecekte daha güçlü bir altyapıya sahip olmayı hedeflemektedir.

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        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
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