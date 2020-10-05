Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde isyancılar 8 sivili öldürdü

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Ulusal basındaki haberlere göre, eyaletin Djugu bölgesinde CODECO’nun saldırısında 2’si çocuk 8 sivil hayatını kaybetti.

Kentte KDC Silahlı Kuvvetleri (FARDC) ile CODECO mensubu isyancılar arasında nisandan bu yana şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

Öte yandan, FARDC Ituri Bölge Sözcüsü Jules Ngongo, bölgedeki isyancı gruplara karşı 8 Nisan'da başlatılan "Zaruba ya Ituri 2 Operasyonu"nun devam edeceğini belirtti.

- Ülkede 20 yıldır çatışmalar sürüyor

KDC’nin Ruanda, Uganda ve Burundi sınır doğu bölgeleri 20 yıldır yüksek rezervlere sahip altın ve kobalt gibi yer altı kaynaklarının kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların saldırı ve çatışmalarına sahne oluyor.

Birleşmiş Milletler verilerine göre, son 8 ay içerisinde, KDC’de yaklaşık 1300 sivil öldürüldü, Ituri, Kuzey Kivu ve Güney Kivu bölgelerinde süren çatışmalar sebebiyle 510 binden fazla sivil yerlerinden edildi.