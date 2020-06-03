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Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde 20 isyancı öldürüldü

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin (KDC) kuzeydoğusundaki Ituri eyaletinde, güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda Kongo’nun Kalkınması İttifakına (CODECO) bağlı 20 isyancının öldürüldüğü bildirildi.

03.06.2020 - 15:51 | Güncelleme: ABONE OL
Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde 20 isyancı öldürüldü
AA

KDC Silahlı Kuvvetlerinden (FARDC) yapılan açıklamada, Djugu kentinin Gokpa, Wamu, Kamutatsi, Sodja ve Idjwi bölgelerinde düzenlenen operasyonlarda CODECO'ya bağlı 20 isyancının öldürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, kentte FARDC ile CODECO mensubu isyancılar arasında nisandan bu yana şiddetli çatışmaların yaşandığı kaydedildi.

Öte yandan, Ituri eyaletindeki siviller uzun suredir yaşanan çatışmalar nedeniyle bölgeyi terk etmeye başladı.

- Ülkede 20 yıldır çatışmalar sürüyor

KDC’nin Ruanda, Uganda ve Burundi sınır doğu bölgeleri 20 yıldır yüksek rezervlere sahip altın ve kobalt gibi yeraltı kaynaklarının kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların saldırı ve çatışmalarına sahne oluyor.

Birleşmiş Milletler verilerine göre, 2017'den bu yana devam eden çatışmalarda en az 700 sivil hayatını kaybetti.

KDC ordusu FARDC, ülkenin doğusunda faaliyet gösteren ayrılıkçılara karşı ekim 2019'da geniş çaplı operasyon başlatmıştı.

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