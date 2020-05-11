Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin kuzeydoğusunda ordu, 23 isyancıyı etkisiz hale getirdi

AA

Ulusal basındaki haberlere göre, Ituri vilayetinin Djugu kentinde KDC Silahlı Kuvvetleri (FARDC) ile CODECO mensubu isyancılar arasında nisan başından bu yana şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

Bugün çıkan çatışmada ise askerler 23 isyancıyı etkisiz hale getirdi.

- Ituri'nin kuzeyindeki çatışmalarda 2017'den bu yana en az 700 sivil öldü

CODECO, Djugu bölgesinde hazirandan bu yana saldırılar düzenliyor.

Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre, 2017'den bu yana Ituri'nin kuzeyinde devam eden çatışmalarda en az 700 sivil hayatını kaybetti.

KDC ordusu, ülkenin doğusunda faaliyet gösteren ayrılıkçılara karşı Ekim 2019'da geniş çaplı operasyon başlatmıştı.

Ülkenin Ruanda, Uganda ve Burundi sınırlarının bulunduğu doğusu, 20 yıldır altın ve kobalt gibi yer altı kaynaklarının kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların şiddet eylemlerine sahne oluyor.