Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde nisanda 240 kişi öldürüldü

AA

KDC'deki Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Bürosu ülkedeki insan hakkı ihlallerine ilişkin bir rapor yayımladı.

Raporda, ülkede geçen ay 240 kişinin güvenlik güçleri ve silahlı gruplar tarafından infaz edildiği belirtildi.

Söz konusu rakamın geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 13 arttığı vurgulanan raporda, bu infazların yüzde 49'unun KDC güvenlik güçleri, yüzde 51'inin ise diğer silahlı guruplar tarafından yapıldığı ortaya kondu.

Raporda, ayrıca söz konusu infazların, uzun süredir şiddet olaylarının devam ettiği bölgelerde yaşandığı bildirildi.

Öldürülenler arasında 34 kadın ve 28 çocuk olduğu belirtildi.

- Ülkede çatışmalar 20 yıldır sürüyor

Ülkenin Ruanda, Uganda ve Burundi sınırının bulunduğu doğusu, 20 yıldır yüksek rezervlere sahip altın ve kobalt gibi yeraltı kaynaklarının kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların saldırıları ve çatışmalarına sahne oluyor.

Ituri vilayetinin Djugu kentinde KDC Silahlı Kuvvetleri (FARDC) ile Kongo'nun Kalkınması İttifakı (CODECO) mensubu isyancılar arasında nisan başından bu yana şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

BM verilerine göre, 2017'den bu yana devam eden çatışmalarda en az 700 sivil hayatını kaybetti. KDC ordusu, ülkenin doğusunda faaliyet gösteren ayrılıkçılara karşı Ekim 2019'da geniş çaplı operasyon başlatmıştı.