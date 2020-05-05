Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Kovid-19 hastası hastaneden kaçtı

Radio Okapi'nin haberine göre, Kongo-Merkez eyaleti Kovid-19'la mücadele ekibi başkanı Dr. Goethe Makindu, Kinkanda Hastanesinde 1 Mayıs'ta Kovid-19 pozitif çıkan 42 yaşındaki erkek hastanın hafta sonu hastaneden kaçtığını belirtti.

Adını açıklamak istemeyen bir hemşire, 2 Mayıs'ta hastalığı kendisine bildirilen hastanın davranışlarının değiştiğini ifade etti.

Sağlık ve güvenlik ekipleri, hastayı arama çalışmalarına başladı.

Diğer yandan, başkent Kinşasa'daki Ngolo askeri hapishanesinde vaka sayısı 48 saatte 2 katına çıktı.

Sağlık Bakanlığınca yapılan açıklamada, aşırı kalabalık Ngolo cezaevinde 43 olan vaka sayısının 99'a yükseldiği belirtildi.

Başkentteki diğer büyük cezaevi Makala'da henüz vaka görülmedi.

Makala cezaevi kapasitesinin 4 katı mahkumu barındırıyor.

KDC'de şu ana kadar görülen 682 Kovid-19 vakasından 80'i iyileşirken, 34 kişi hayatını kaybetti.