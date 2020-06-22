Kongo Demokratik Cumhuriyeti'de Ebola salgınında ölenlerin sayısı 13’e yükseldi

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Ebola Salgını Tedavi Merkezinin (CTE) yayımladığı bültene göre, Equateur eyaletinde ortaya çıkan 11'inci dalga Ebola salgınında vaka sayısı 3 artışla 21'e yükseldi, 2 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 13 oldu.

Ebola tespit edilen ilk hasta da taburcu edildi.

- Ebola binlerce kişinin hayatına mal oldu

Ülkenin doğusunda 2018'de ortaya çıkan 10'uncu dalga Ebola salgınınında ise 53 gündür yeni vaka kaydedilmedi.

10. dalga Ebola salgınında şu ana kadar 3 bin 314 vaka görüldü, 2 bin 25 kişi yaşamını yitirdi.

Bir tür kanamalı ateşe yol açan Ebola virüsü, ilk kez 1976'da Sudan'ın Nzara ve KDC'nin Yambuku kentlerinde eş zamanlı salgınlarla ortaya çıkmıştı. KDC'deki salgın, Ebola Nehri yakınında bir köyde başladığı için hastalığa bu nehrin ismi verilmişti.

Ebola virüsü, Aralık 2013'te Batı Afrika'da yayılmıştı. Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017'de görülen salgında 30 bin kişiye virüs bulaşmış ve hastaların 11 binden fazlası ölmüştü.