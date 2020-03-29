Kongo'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Kongo Halk Cumhuriyeti'nde yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını önleme tedbirleri kapsamında acil durum ve kısmi sokağa çıkma yasağının ilan edildiği bildirildi.

Cumhurbaşkanı Denis Sassou Nguesso, ulusal televizyonda yaptığı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 31 Mart'tan itibaren 20.00-05.00 saatleri arasında 1 ay sürecek şekilde gece sokağa çıkma yasağının uygulanacağını söyledi.

Yasağın, Kovid-19'un yayılmasını önleme tedbirleri kapsamında alındığını belirten Nguesso, güvenlik güçlerinin yasağın sorunsuz şekilde uygulanması için seferber edildiğini kaydetti.

Yaklaşık 5 milyon kişinin yaşadığı Kongo'da 19 Kovid-19 vakası bulunuyor.

Afrika kıtasında 46 ülkede yaklaşık 2 bin 500 Kovid-19 vakası görülürken 75'ten fazla kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

Kıtada virüsü kapan 214 kişi ise sağlığına kavuştu.