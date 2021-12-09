Kongo'da hapishaneden 40 mahkum kaçtı

Boma Belediye Başkanı Marie Jose Niongo Nsuami, yaptığı açıklamada, Boma Hapishanesi yakınlarında düzenlenen törenden gelen müzik sesinden faydalanan 40 mahkumun hapishaneden kaçtığını belirtti.

Nsuami, 8 firari mahkumun yakalandığını 1’inin ise kaçarken yaralandığını söyledi.

KDC doğusundaki Beni şehrinde bulunan Beni Hapishanesi'nden, 20 Ekim 2020’de yaklaşık 1300 mahkum kaçmıştı.

Yine aynı cezaevinden 2019’da 900 mahkum firar etmişti.

Ülkede bulunan hapishanelerde yeterince güvenlik önlemi alınmadığı için sık sık firar vakası yaşanıyor.